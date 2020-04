Stiri pe aceeasi tema

- Studiul realizat in China arata ca animalele nu pot transmite oamenilor coronavirus. Pisicile pot transmite COVID-19 doar altor feline, iar cainii pot contacta greu boala. Si expertii americani spun ca nu au nicio dovada care sa arate ca oamenii pot lua coronavirus de la animale, conform Daily Mail,…

- Dintre noile cazuri, niciunul inregistrat in provincia Hubei, 30 au fost aduse din afara granitelor, potrivit autoritatilor medicale chineze. O singura persoana din provincia Gansu, in nord-vestul Chinei, s-a imbolnavit prin transmitere locala. Toate cele 4 decese s-au produs in provincia…

- PANDEMIE CORONAVIRUS. Concluzia a fost trasa dupa ce cercetatorii au analizat condițiile din 100 de orașe chineze, unde coronavirusul și-a facut prezenta intr-un numar mai mare de 40 de cazuri. Primul vaccin anti-coronavirus, gata in cateva zile. Anuntul cercetatorilor israelieni Profesorii chinezi…

- Un studiu realizat de cercetatori chinezi sugereaza ca maladia COVID-19 nu se transmite de la femeile insarcinate la nou nascuti, informeaza luni EFE. Studiul a fost publicat in revista Frontiers in Pediatrics, iar autorii descriu faptul ca patru bebelusi nascuti din mame infectate intr-un…

- Pacientii varstnici, cu semne de sepsis si tulburari de coagulare a sangelui au prezentat o probabilitate mai mare de deces din cauza noului coronavirus la Wuhan, China, epicentrul epidemiei de Covid-19, potrivit unui studiu publicat marti si preluat de DPA. Cercetatorii au analizat pentru…

- (foto: BBC) Biroul Permanent al Adunarii Nationale a Poporului R.P. Chineze (Parlamentul unicameral) a adoptat recent o hotarare care stabileste continutul dietei celor 1,4 miliarde locuitori ai tarii in contextul crizei declansate de epidemia Covid-19 (coronavirus). Astfel, liderii comunisti de la…

- Centrul de Control si Prevenire a Bolilor din China a publicat un studiu care analizeaza peste 70.000 de cazuri de infectii cu Covid-19, incluzand cazurile confirmate, suspecte si asimptomatice, incepand cu 11 februarie. Panica este NEJUSTIFICATA, in aceasta situație. Aceasta nu inseamna ca situațiile…

- Experții in sanatate din China au publicat primul studiu major despre efectele noului coronavirus, dupa analizarea a 70.000 de cazuri. Studiul arata ca 80% dintre pacienți au prezentat simptome ușoare și ca oamenii cu boli cronice și varstnicii sunt cei mai expuși.