Stiri pe aceeasi tema

- Coldplay va concerta in premiera in Romania pe 12 și 13 iunie 2024, in cadrul turneului „Music Of The Spheres World Tour”. Organizate de Emagic și Live Nation, concertele vor avea loc pe Arena Naționala din București. Etapa de „presale” (pre-vanzare – n.r.) a biletelor a inceput astazi, 25 iulie, pentru…

- Noul ministru al Finanțelor, liberalul Marcel Boloș și-a prezentat, sambata, prioritațile mandatului, printre care se numara digitalizarea instituțiilor subordonate și reformarea ANAF, obiective anunțate de toți miniștrii de Finanțe de pana acum, dar nerealizate. Marcel Boloș a anunțat ca dupa prima…

- Patru persoane au ajuns la spital, in noaptea de joi spre vineri, iar alte cateva zeci au fost evacuate, in urma unui incendiu izbucnit intr-un imobil cu 104 garsoniere din Ramnicu Valcea. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, flacarile s-au declansat intr-o garsoniera de…

- A fire at Romania‘s Black Sea crude oil refinery Petromidia, the largest in the country, was being brought under control after a blaze broke out on Wednesday, a government emergency response unit said, according to Reuters. An Environment Ministry unit reported the fire occurred after an explosion at…

- Baronul de Vrancea, Marian Oprișan, s-a imprumutat din nou, pentru a patra oara, de la mama sa pensionara, care se ocupa insa de afaceri imobiliare, cu 1 milion de euro. Contactat de jurnaliștii PressHub, actualul vicepreședinte al CJ Vrancea a declarat ca „Bineințeles ca nu-i dau banii inapoi, așa…

- Șoferii care nu platesc parcarea in Capitala vor fi amendați automat, pe loc, cu ajutorul unor mașini cu radare mobile ce verifica cu ajutorul camerelor video numarul de inmatriculare. Masura se refera la cele peste 13.000 locuri marcate cu albastru și administrate de primaria generala. Incepand din…

- Primarul PNL al Mangaliei, Cristian Radu, a fost trimis in judecata de DNA Constanța pentru ca ar fi dat cu dedicație 95 de contracte de asistența juridica. Prejudiciul calculat de procurori se ridica la 13,7 milioane de lei. Pe langa primar au mai fost trimiși in judecata și secretarul municipiului…

- Primarul PNL al Mangaliei, Cristian Radu, a fost trimis in judecata de DNA Constanța pentru ca ar fi dat cu dedicație 95 de contracte de asistența juridica. Prejudiciul calculat de procurori se ridica la 13,7 milioane de lei. Pe langa primar au mai fost trimiși in judecata și secretarul municipiului…