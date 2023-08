Stiri pe aceeasi tema

- 12 august: Ziua Internaționala a Tineretului. Sarbatorește importanța și contribuția tinerilor la societate Ziua Internaționala a Tineretului este o sarbatoare globala care se sarbatorește pe 12 august in fiecare an. Aceasta zi a fost stabilita de Adunarea Generala a Organizației Națiunilor Unite (ONU)…

- Ziua Internaționala a Tineretului poate fi petrecuta in acest weekend intr-un mediu incluziv, in conexiune cu diferitele comunitați din oraș. Fundația Județeana pentru Tineret Timiș (FITT) invita timișorenii, in Parcul Central din Timișoara, la o serie de ateliere artistice, educaționale și experimentale,…

- Ziua Internaționala a Tineretului va fi sarbatorita in acest an la Timișoara printr-o serie de acțiuni inițiate sub genericul de „Watch out, Reach out!” sub tutela Fundației Județene pentru Tineret Timiș (FITT), care vor avea loc in 11 și 12 august, de la ora 17, in Parcul Central. „Petrecem Ziua Internaționala…

- In perioada 2-3 august, incepand cu ora 20.00, Penitenciarul Timișoara gazduiește evenimentul cultural „Watch out, Reach out!”, implementat de Fundația Județeana pentru Tineret Timiș (FITT). Acest eveniment este finanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte, are loc in contextul celebrarii…

- „Seri de vara la muzeu. Uniți in jurul apei” se numește primul eveniment cultural ce va avea loc la finalul acestei saptamani la Muzeul Apei din Timișoara. Deschis recent, muzeul iși așteapta vizitatorii cu un program special in weekend.

- Olguta Vasilescu s-a dezlantuit verbal asupra criminalului de 17 de ani din Gradina Botanica in cadrul sedintei de consiliu care s-a finalizat in urma cu putin timp in urma. „Este un psihopat, un criminal in serie(…)A premeditat aceasta crima. Am vazut tot felul de speculatii ca se cunosteau, am vazut…

- Ateliere și instalații, concerte, ateliere de dans, tururi ghidate in expozițiile Art Encounters, sculptura, momente muzicale extraordinare și colaborari orchestrale marca Romanian Chamber Orchestra, un festival de arte performative, lansari de carte, festivaluri de muzica baroca, jazz contemporan prin…

- FOTO| Ziua internaționala a sportului, sarbatorita in centrele educaționale ale Asociația Filantropia Ortodoxa Alba Iulia FOTO| Ziua internaționala a sportului, sarbatorita in centrele educaționale ale Asociația Filantropia Ortodoxa Alba Iulia Copiii din centrele educaționale, aflate in administrarea…