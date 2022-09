Stiri pe aceeasi tema

- Dupa concertul de deschide al Stagiunii 2022-2023 a Filarmonicii de Stat Targu Mureș care a avut loc joi, 8 septembrie, iubitorii muzicii camerale au fost invitați marți, 13 septembrie, ora 19.00, la Sala Mica a Palatului Culturii la recitalul susținut de violonistul Zerkula Gyorgy și pianista Horvath…

- Cu toate ca a incheiat evenimentele derulate in Piața Sf. Ioan din Stagiunea Estivala, Filarmonica Brașov continua in luna septembrie concertele sale la Sala Patria și in alte locuri din municipiul de sub Tampa. Dupa cum ne-a informat Iosif Trif, PR al instituției, vineri, 2 septembrie 2022 Orchestra…

- Aleșii județeni au aprobat joi, 25 august, cu prilejul unei ședințe ordinare de lucru, atribuirea pe o perioada determinata, pana la data finalizarii procedurilor pentru incheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului, prin procedura competitiva, a licențelor de traseu aferente unui numar…

- Filarmonica ‘Mihail Jora’ va concerta, timp de trei zile, in cadrul Festivalului Serilor Bacauane, cu ocazia unei manifestari culturale organizate de Consiliul Judetean Bacau. Programul este compus dintr-o suita de concerte de muzica latino si jazz, sustinute de filarmonica bacauana si invitatii acesteia.…

- Program nunta: VINERI, 26 AUGUST Toata ziua – amenajare locație, pregatire food court, preparare sarmale Ora 16.00 – cununia civila, primaria Maciuca SAMBATA, 27 AUGUST 07.00 – sosirea participanților 10.00 – briefing operativ cu șefii echipelor de producție media. 12.00 – Cununia religioasa. Locația…

- De pe 28 august incepe programul Litoralul pentru toti. Hotelierii ii asteapta pe turisti cu reduceri de pana la 75%, iar preturile pentru o noapte de cazare incep chiar de la 35 de lei. Programul social ”Litoralul pentru toți” incepe pe 28 august și dureaza pana la finalul sezonului. Nu mai puțin de…

- Programul de inginerie medicala al Universitatii de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie (UMFS) „George Emil Palade" din Targu Mures are un potential de dezvoltare foarte mare, fiind singurul din tara derulat intr-o universitate cu profil medical si farmaceutic, a declarat, miercuri, rectorul Leonard…

- 12 total views Sfarșitul de saptamana pentru locuitorii acestui oraș vine cu spectacole organizate de Primaria Municipiului Ramnicu Valcea, atat pentru cei mari cat și pentru cei mici. Deschiderea va fi facuta vineri, ???????? ????????????????????, ???????? ???????? ???????????? ????????.????????,…