Specializarea de Arhitectura din cadrul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" Targu Mureș este un program de 6 ani, organizat in parteneriat cu Universitatea de Arhitectura și Urbanism „Ion Mincu" din București, care ofera studenților o baza solida in teoria, designul și practica arhitecturii.Programul este predat in limba engleza, astfel … Source