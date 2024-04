Stiri pe aceeasi tema

- "Germania, Luxemburg, Olanda si Danemarca se numara printre cele mai performante tari, cu pierderi minime de apa si, implicit, un consum minim de energie si emisii de CO2. Exista, insa, si tari precum Bulgaria, Italia si Romania, care au un procent de apa necontorizata si nefacturata de aproximativ…

- 1. Alegeri in toata Europa. Groaza printre neomarxiștii ciudați de la Bruxelles. In acest moment, partidele din categoria AUR sunt pe primul loc, in sondaje, in Austria, Olanda, Italia, Franța, Polonia, Ungaria și pe locul doi in Germania și Spania. La noi, AUR e undeva in spatele coaliției PSD – PNL.…

- Avem inregistrat un numar record de artisti inscrisi la noua editie Jazz in the Park Competition care va avea loc in 5-7 iulie 2024, in Cluj-Napoca. 246 de formatii din 39 de tari au aplicat in prima etapa a concursului. Pe langa cei din Romania, vorbim de artisti din tari precum: UK, Germania, Olanda,…

- Echipa feminina de sabie a Romaniei s-a clasat pe locul 5, sambata, la Campionatele Europene de scrima pentru cadeti de la Napoli. Romania (Amalia Covaliu, Anastasia Fusea, Adriana Maria Geatara, Raisa Apostu) a invins Grecia in optimi, cu 45-26, dar a pierdut meciul din sferturi in fata Italiei, cu…

- Peste 115 tone de deșeuri din plastic, metal, imbracaminte, mobilier și jucarii care trebuiau sa ajunga in mai multe județe, printre care și Bistrița-Nasaud, au fost oprite de Garda de Mediu in ultima saptamana, la vama. Potrivit unui comunicat de presa al Garzii de Mediu, peste 115 tone de deșeuri…

- Ponderea energiei regenerabile folosita in domeniul transporturilor s-a situat, in 2022, la 9,6% in Uniunea Europeana, in crestere cu 0,5 puncte procentuale (pp) fata de 2021 (9,1%), dar cu 0,7 pp sub cel mai ridicat nivel inregistrat vreodata, in 2020 (10,3%), arata datele publicate luni de Oficiul…

- Populiștii ”antieuropeni” au șanse crescute sa iasa pe primul loc in sondajele din Austria, Belgia, Cehia, Franța, Ungaria, Italia, Olanda, Polonia și Slovacia, și pe locul doi și trei in Romania, Bulgaria, Finlanda, Germania, Portugalia, Letonia, Spania și Suedia, susține analiza realizata de European…

- Un studiu elaborat de Consiliul European pentru Relații Externe in vederea alegerilor din 2024 pentru Parlamentul European indica un neasteptat viraj la dreapta și prabușirea relativa a partidelor de centru-stanga și cele ale Verzilor, care vor pierde atat voturi, cat și locuri. Potrivit acestei…