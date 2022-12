Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Generala a Poliției Locale Timișoara impreuna cu Departamentul Cultural al Universitații de Științele Vieții ,,Regele Mihai I" din Timișoara organizeaza un concert caritabil de Craciun, prin care vor sa sprijine un tanar student la Timișoara diagnosticat cu tumora de glanda pineala.

- Anul 2023 va fi un an dinamic pentru Lei care se vor implica in proiect noi, se vor ocupa de cariera lor și de planurile personale. Inceputul verii va fi aglomerat cu o serie de calatorii, dar in luna august vor reusi sa gaseasca o oaza de liniste. Cei care cauta dragostea, insa, o vor gasi cu greu,…

- Ne apropiem cu pași repezi de ultima luna din an, iar prognoza meteo se pare ca s-a schimbat. Același lucru aflam și despre prognoza meteo actualizata pentru decembrie 2022 in Europa care anunța schimbari. Prognozele privind caderile de zapada pentru iarna 2022/2023 indica o creștere a potențialului…

- Din cei 30.594 de pomi de Craciun pusi pe piata prin intermediul ocoalelor silvice de stat, 21.814 bucati, adica aproape 75%, sunt produsi in pepinierele silvice ale Romsilva, in cadrul unor culturi specializate, iar 8.780 provin din lucrari silvice autorizate, in urma carora se extrag exemplarele din…

- Krisztina Nyegran este studenta la FSPAC in cadrul UBB Cluj. Din nefericire, tanara a fost diagnosticata cu o tumoare la creier și are nevoie de 11.000 de euro pentru a se opera chiar inainte de sarbatorile de iarna.

- Daca e sa ne luam dupa vreme, abia am intrat in toamna, insa cele mai frumoase targuri de Craciun din Transilvania se pregatesc de deschidere. Startul il va da Sibiul, urmand ca mai apoi sa fie inaugurat evenimentul in Cluj și Brașov.Targul de Craciun a devenit o tradiție in marile capitale europene,…

- Ne pregatim de sezonul rece, iar riscul de a intalni porțiuni de drum județean sau național acoperite cu zapada sau polei este mai mare atunci cand traversam zonele muntoase ale județului nostru, in speța Pasul Gutai, Pasul Hera, zona Cavnic sau Pasul Prislop. Dar nu numai. Cei de la Drumurile Naționale…

- Statele Unite vor majora cantitatile de gaze lichefiate trimise catre Uniunea Europeana, pentru a ajuta statele europene sa inlocuiasca gazele rusesti si sa treaca aceasta iarna cu bine, a spus Don Graves, secretar adjunct al Departamentului Comertului SUA, intr-un interviu pentru Agerpres.