- Adrian Mutu a bifat la CFR Cluj al doilea cel mai scurt mandat din cariera de antrenor. Doar la Voluntari a petrecut mai puțin timp „Briliantul”, care și-a inaintat demisia din Gruia dupa umilința suferita la Hunedoara, 0-4 in sferturile de finala ale Cupei Romaniei Betano. Nici trei luni nu a durat…

- Vlad Chiricheș s-a intors pe teren dupa o absența forțata, care s-a intins pe durata a șapte luni și l-a plasat pe fostul fundaș de la Tottenham și Napoli la un pas de „abisul” retragerii. Stoperul a fost integalist in victoria reușita de FCSB cu Farul, scor 1-0, iar senzațiile au fost unele pozitive.…

- Universitatea Craiova si Rapid Bucuresti se intalnesc sambata, de la ora 21.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, intr-o partida contand pentru etapa a doua din play-off-ul Superligii. Vezi oferta Superbet pentru meciul cu Rapid! Confruntarea se anunta extrem de disputata, ambele echipe vizand punctele…

- Cristi Balaj, președintele de la CFR Cluj, a fost deranjat de declarațiile lui Ivaylo Petev, antrenorul Universitații Craiova, de la finalul meciului caștigat in Gruia cu 2-1. Oltenii au fost dominați in prima repriza, iar antrenorul Craiovei a fost intrebat daca merita victoria. „Poate ca am avut ceva…

- Rapid București a anunțat pe pagina de Facebook a clubului revenirea capitanului Cristian Sapunaru (39 de ani) dupa accidentarea suferita in victoria giuleștenilor cu CFR Cluj (1-0). Cristiano Bergodi nu se va putea insa baza in urmatoarele saptamani pe fundașul dreapta Razvan Onea (25 de ani), accidentat…

- Rapid București a anunțat transferul lui Jakub Hromada (27 de ani), prezent aseara pe Giulești, la victoria cu Oțelul Galați. Mijlocașul vine de la Slavia Praga și are o cota de piața importanta, 1,3 milioane de euro, conform Transfermarkt. Mutarea a fost anunțata in exclusivitate de GSP, iar jucatorul…

- CFR Cluj a inceput prost anul 2024 și a pierdut incredibil in Superliga pe terenul ultimei clasate FC Botoșani, scor 1-0. CFR Cluj se pregatește sa puna capat colaborarii cu Andrea Mandorlini dupa ce echipa a suferit o infrangere inexplicabila in fața formației de la Botoșani, cu scorul de 1-0, in Superliga…

- Horațiu Moldovan (25 de ani) poate prinde transferul carierei, asta dupa ce spanionii de la Atletico Madrid sunt gata sa-i achite clauza de reziliere de 800.000 de euro. Daca va ajunge in Spania, Horațiu va caștiga 800.000 de euro pe sezon și va fi la prima experiența peste hotare Horațiu Moldovan și-a…