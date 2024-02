Gala Women In Economy, Ediția a VI-a: „We can, we dream, we lead!” Sub inaltul patronaj al Reprezentanței Comisiei Europene in Romania, Confederația Naționala pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) anunța cea de-a șasea ediție a Galei „Women In Economy” cu tema „We dream, we can, we lead!”. In cadrul galei vor fi premiate zece personalitați care contribuie constant la o societate mai echitabila, mai deschisa și mai incluziva. Evenimentul va avea loc marți, 5 martie 2024, incepand cu ora 19:00, in cladirea Ateneului Roman. Luna martie debuteaza la Ateneul Roman unde, sub inaltul patronaj al Reprezentanței…