- CFI Solution a depus si anul acesta o oferta (singura) in procedura de licitatie lansata de Compania de Transport Public pentru atribuirea contractului de servicii si igienizare. Licitatia a fost lansata luna trecuta de la o valoare estimata de 3,26 milioane de lei. Anul trecut, contractul a fost atribuit…

- Barbatul de 49 de ani disparut in apele Siretului a fost gasit decedat, informeaza, luni, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati. ,,Persoana cautata in raul Siret a fost gasita si extrasa din mediul acvatic. Trupul barbatului a fost observat de cetateni in zona podului de la Cosmesti,…

Barbatul de 49 de ani disparut in apele Siretului a fost gasit decedat, informeaza, luni, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati.

- Peste 4.000 de trandafiri din peste 300 de soiuri pot fi admirati in gradina Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii din Galati. Rosariumul este unul dintre cele mai mari din tara, avand o suprafata de 30.000 de metri patrati.

- Biblioteca Judeteana "Ioan N. Roman" Constanta, cu sediul pe str. Mircea cel Batran, nr. 104 A, in colaborare cu Editura Eikon, organizeaza Marti, 7 iunie 2022, ora 18.00, in Aula Bibliotecii, lansarea cartii scriitorului albanez Thanas Medi, Ultimul cuvant al lui Socrat Buba Eikon, 2022 .Potrivit unui…

- Școala Gimnaziala „Mihail Sadoveanu” din Bacau, reprezentata de director, prof. Hahui Mihaela, are de la inceputul acestei saptamani o clasa in aer liber, amplasata strategic in curtea acesteia, printre copacii infrunziți. Acțiunea „Clasa ECO din cutea școlii” este cuprinsa in proiectul local „Padurile-…

- Conacul din opera „La Medeleni”, scrisa de Ionel Teodoreanu, se afla in ruina, la Iași. De ani intregi conacul transformat in școala a fost dat uitarii, iar in cațiva ani cel mai probabil se va darama de la sine Conacul din opera lui Ionel Teodoreanu, „La Medeleni”, se afla la Iași, in ruina, in satul…

- Urmarirea zimbrilor in Munții Țarcu din Romania este unul dintre numeroasele „safari” europene care se concentreaza pe „resalbaticire”, o abordare progresiva a conservarii care are ca scop refacerea ecosistemelor și promovarea biodiversitații prin reintroducerea anumitor specii.Zimbrii, reintroduși…