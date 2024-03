Stiri pe aceeasi tema

- Fiecare a treia femeie in Romania sufera de anemie din lipsa de fier (anemie feripriva) și nu știe acest lucru, a anuntat dr. Remus Șipoș, medic de familie și secretar al Societatii Nationale de Medicina a Familiei intr-un seminar online de educație in sanatate Anemia feripriva este una dintre cele…

- In Republica Moldova sint inregistrați aproximativ 2500 de pacienți cu boli rare, dintre care mai mult de jumatate sint copii. Pentru tratamentul acestora statul aloca anual peste 60 de milioane de lei. Subiectul a fost discutat in cadrul unei conferințe naționale, organizata de Ministerul Sanatații,…

- Ministrul Muncii, Simina Bucura Oprescu, a afirmat, miercuri seara, ca autoritatile sunt pregatite pentru reclacularea tuturor pensiilor, asa cumm prevede noua lege, procesul de reevaluare a dosarelor fiind aproape finalizat. Pana in 4 martie, trebuie sa fie gata si normele de aplicare a legii, dar…

- Cum au reacționat parinții lui Janni Alexandridis, atunci cand au aflat ca fiul lor va parasi afacerea familiei. Povestea incredibila de viața a caștigatorului sezonului 12 Chefi la Cuțite. Declarații exclusive!

- Politistii din Buzau cauta o adolescenta de 16 ani despre care parintii nu mai stiu nimic din 26 ianuarie, cand au vorbit ultima oara cu ea și le-a spus ca a fugit cu un baiat pe care l-a cunoscut pe Facebook, scrie News.ro.Conform IPJ Buzau, politistii au fost sesizati de familia unei minore de 16…

- Asociația Profesionala a Medicilor de Ambulator Dolj, Patronatul Medicilor de Familie Dolj și Societatea de Medicina de Familie Dolj fac un apel urgent la Casa Naționala de Asigurari de Sanatate pentru a renegocia valoarea punctului pentru serviciile medicale. Medicii de familie doresc ca valoare punctului…

- De la 1 decembrie 2023, in Romania sunt disponibile mai multe vaccinuri destinate adultilor, compensate pana la 100% de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Noile vaccinuri sunt destinate, in general, categoriilor aflate la risc care nu beneficiau anterior de compensare. In general, beneficiarii…