Proprietatea este construita pe 668 metri patrati, cu 11 camere si trei bai. Potrivit site-ului casei de vanzari, satul Cornatelu are o istorie indelungata, prima atestare documentara fiind, dupa I. C. Visarion, in 1497, pentru ca in 1531 sa o regasim drept mosie a lui Vintila Cornateanu, mare clucer, si a sotiei sale Voica. In 1627 mosia apartinea lui Socol Cornateanu, stranepot al lui Vintila, casatorit cu fiica nelegitima a lui Mihai Viteazul, Marula. Langa conac este biserica Sfantul Nicolae, ctitorita de Vintila Cornateanu si jupaneasa Voica, iar in curtea ei o monumentala cruce de piatra,…