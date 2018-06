Stiri pe aceeasi tema

- O poza cu un banal indicator rutier de pe o strada din Iasi, care semnifica "drum fara iesire" a reusit sa starneasca valuri de reactii pe Internet! In final, indicatorul a fost putin ajustat. Nu se stie cine e autorul, dar un lucru e cert: a ajuns o adevarata declaratie de dragoste

- Au trecut 12 zile de la inmormantarea Madalinei Parja, una din cele patru fete ce și-au pierdut viața in urma tragicului accident de tren din Jibou. In familia fetei, curg rauri de lacrimi, iar durerea pare de necontenit. Adelina, sora Madalinei Parja, victima din Jibou, se simte trista și singura.…

- Gestul unui polițist clujean a induioșat mii de oameni. Omul legii a vazut o batrana care cerșea plangand in fața unei benzinarii. Nu a stat pe ganduri și s-a dus imediat in magazin pentru a-i cumpara de mancare batranicii. Omenia lui i-a surprins pe mulți, iar imaginile cu el au devenit virale pe rețelele…

- Engleza i-a jucat feste presedintelui francez Emmanuel Macron, in timpul vizitei de trei zile in Australia. Cunoscut ca excelent vorbitor de limba engleza, Emmanuel Macron a avut prima sa scapare lingvistica dupa ce folosit un "false friend", un cuvant asemanator, dar cu inteles diferit, informeaza…

- "Peste 100 de rachete de croaziera si rachete aer-sol au fost lansate de Statele Unite, Marea Britanie si Franta de pe mare si din aer asupra unor obiective siriene militare si civile", a precizat ministerul intr-un comunicat citat de agentia oficiala de presa RIA Novosti. Noi imagini, din…

- FC Barcelona caștigase turul cu AS Roma din sferturile de finala ale UEFA Champions League, scor 4-1. Totuși, n-a fost suficient pentru a se califica dupa un meci jenant in Italia. Catalanii au pierdut rușinos returul de pe Olimpico, 0-3, ratand calificarea in semifinale, spre surprinderea tuturor.…

- Sursa aparent inepuizabila de informatii despre utilizatori, profilurile Facebook ar putea fi cerute in mod obligatoriu spre analiza tuturor solicitantilor de viza pentru Statele Unite, indiferent daca acestia au sau nu statutul de imigranti. Deja foarte strict, procesul de acordare a vizelor pentru…