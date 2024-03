Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a ințelege progresul din segmentul AI, este de ajuns sa privim in urma cu cațiva ani și sa observam ca dialogul cu un sistem, abilitatea de a genera imagini și videoclipuri, de a rezuma un text, demonstrand ințelegerea sa erau aptitudini abia schițate sau chiar inexistente. Daca urmarim, insa,…

- ​Miercuri a fost lansat cu succes de catre o racheta Falcon 9 a SpaceX un modul dezvoltat de o companie privata care incearca sa faca o aselenizare controlata. Daca va fi un succes, va fi prima aselenizare controlata reușita de SUA in ultimii 52 de ani. Modulul dezvoltat de Intuitive Machines a fost…

- Un numar de 6.650 de companii au intrat in insolvența in 2023, asemanator cu cel din 2022, arata casa de insolvența CITR, intr-un comunicat de presa. Bucuresti, Bihor si Cluj sunt judetele care au inregistrat cele mai multe cazuri de insolventa anul trecut. Potrivit CITR, 90 de cereri de deschideri…

- Evoluția recenta a pieței creditelor private in Romania indica o creștere moderata, in contextul unei economii globale fluctuante. Datele Bancii Naționale a Romaniei (BNR) reflecta tendințele de la sfarșitul anului trecut (noiembrie 2023), evidențiind variații semnificative in creditarea privata și…

- Anul 2024 vine cu noi impozite, majorarea unor taxe, presiuni inflationiste, declinul zonei euro, plus un context geopolitic tensionat, iar pentru a face fata dificultatilor, primul pas pe care ar trebui sa-l faca o companie ca sa ramana profitabila este optimizarea costurilor cu cel putin 15%, potrivit…

- Bilete de tren mai scumpe pentru romani: CFR Calatori și companiile private au majorat prețurile cu aproape 9% Bilete de tren mai scumpe pentru romani: CFR Calatori și companiile private au majorat prețurile cu aproape 9%, dar menține ofertele actuale. Tarifele pentru biletele de tren la CFR și la companiile…

- Exista o profunda deconectare intre strategia climatica și strategia corporativa a organizațiilor, conform ultimei editii EY Climate Risk Barometer. Deși și-au asumat angajamente privind clima, aproape jumatate (47%) dintre companiile chestionate nu au publicat niciun plan de tranziție care sa le susțina.…