- Proiectul reglementeaza adoptarea unor masuri necesare pentru acordarea unui ajutor de stat pentru inchiderea si punerea in siguranta a extractiei de huila a Societatii Complexul Energetic „Valea Jiului” – S.A. Totodata, sunt instituite si unele derogari de la prevederile Legii nr. 500/2002 privind…

- Legea s-a schimbat! Legea pentru completarea evaziunii fiscale, intrata in vigoare pe 16 mai 2024, a inclus noi fapte la categoria fiscala, noteaza avocatnet.ro . Este vorba de anume folosirea de aparate neconectate la sistemul e-Case de marcat al ANAF sau de aparate care au fost alterate pentru a nu…

- Pensiile nu sunt la fel. Exista diferențe uriașe intre sumele pe care le primesc pensionarii. De exemplu, pensiile magistraților au ajuns sa fie de peste 10 ori mai mari decat pensiile oamenilor de rand. Cei 5.621 de beneficiari de pensii speciale incaseaza in medie 24.151 lei lunar, iar 21.287 lei…

- Statul roman se pregatește sa incaseze o noua taxa, iar cei vizați sunt oamenii care dețin o avere personala importanta. Taxa pe lux, noua gaselnița a statului roman. Cine trebuie s-o plateasca Este vorba de o noua forma de impozit, introdus prin Legea 296/2023 și aplicabil incepand cu data de 1 ianuarie…

- CE considera ca acest mecanism reprezinta ”riscuri grave la adresa sanatatii mentale a utilizatorilor”. We suspect feature to be toxic & addictive, in particular for children. Unless TikTok provides compelling proof of safety —which it failed to do until now—we stand ready to trigger interim measures…

- Legea, numita Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act, a fost introdusa pe 5 martie. Doua zile mai tarziu, aceasta era deja votata in unanimitate de Comisia pentru Energie si Comert. Pentru ca este controlata de un adversar strain, legea se refera la TikTok ca la o amenintare…

- Actul normativ prevede acordarea de despagubiri, conform prevederilor art. 1 si 2 din anexa nr.5 la Legea nr. 122/2023 privind exploatatiile de crestere a porcinelor si combaterea pestei porcine africane in Romania, pentru exploatatiile prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 122/2023, respectiv proprietarilor…