- Stimați calatori, In perioada 19 – 25.02.2024 (vacanța de schi a elevilor), vom executa un program diferit de transport, dupa cum urmeaza: Traseul 1 Kaufland Sud-PECO-BIG-ACR-Piața Centrala-Colegiul BP Hasdeu-Gara CFR-Autogara facultativ-Spital CFR-Depou CFR-Parc Marghiloman-Liceu CFR-Horticolei-Mitran-Liceu…

- Reprezentantii CT BUS au facut un anunt foarte important pentru calatori Este vizata linia 5 40.In perioada 13 16 februarie autobuzele de pe linia 5 40 vor circula deviat in zona Viile Noi, pe strada Comarnic pe sensul spre Campus.Traseul a fost modificat din cauza lucrarilor la carosabil ce se efectueaza…

- Articolul Programul de transport public al Trans Bus valabil pentru ziua de 24 ianuarie 2024 se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Trans Bus a comunicat programul de transport public pe care il va desfașura in data de 24 ianuarie 2024, dupa cum urmeaza: Traseul 1 Kaufland Sud-PECO-BIG-ACR-Piața…

- In atenția publicului calator, care utilizeaza traseele 2, 2b, 3, 22, 11, 11b și 28: Stimați calatori, Va aducem la cunostința ca incepand cu data de 08.01.2024, stația de autobuz “Carrefour” se desființeaza și se va muta cu 20 m catre raul Buzau(pod Maracineni) conform schiței alaturate. Tot cu aceasta…

- Stimati cetateni, Avand in vedere ca nu s-a raspuns la observațiile transmise in termenul precizat in adresa nr.173062 din 06.10.2023, se reia informarea publica cu privire la afisarea pe pagina de internet a Primariei Municipiului Buzau – www.primariabuzau.ro, a raspunsului la observatiile transmise…

- Anunț important Conform HCL 269/2023 privind modificarea și completarea HCL 248/13.11.2023, privind alocarea de puncte de imbarcare/debarcare in Municipiul Turda, pentru activitatea de transport persoane prin curse regulate in trafic

- Stimați calatori, Va aducem la cunostința ca incepand cu data de 22.11.2023, datorita lucrarilor la infrastructura de apa și canalizare care vor incepe pe str. Dorobanți in dreptul pasajelor de sub calea ferata, din zona Pod Vadu Pașii, se modifica Traseul 5, respectiv se deviaza returul Traseelor 21…