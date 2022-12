Compania elenă Public Power Corp a început negocieri exclusive cu Enel pentru preluarea activelor acesteia din România In timpul discutiilor exclusive care vor avea loc pana la sfarsitul lunii ianuarie a anului viitor, PPC va efectua un audit financiar al activelor, se arata intr-un comunicat. Odata ce auditul va fi finalizat, consiliul de administratie al PPC va decide daca va depune o oferta angajanta catre Enel, a adaugat compania elena. PPC a analizat efectuarea unor posibile achizitii selectate in Romania si Bulgaria, ca parte a eforturilor sale de extindere in strainatate. Enel a declarat luna trecuta ca planuieste vanzari de active in valoare de 21 de miliarde de euro (22,4 miliarde de dolari) pentru a-si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

