Stiri pe aceeasi tema

- „In discutiile pe care le-am avut, atat in privat, cat si impreuna cu Comisia speciala comuna a celor doua Camere, am vorbit despre nivelul la care se afla aderarea Romaniei la organizatie, detalii din Studiul Economic al Romaniei pe 2024 si beneficiile pe care romanii le vor avea dupa ce tara noastra…

- „In discutiile pe care le-am avut, atat in privat, cat si impreuna cu Comisia speciala comuna a celor doua Camere, am vorbit despre nivelul la care se afla aderarea Romaniei la organizatie, detalii din Studiul Economic al Romaniei pe 2024 si beneficiile pe care romanii le vor avea dupa ce tara noastra…

- Statele membre UE trebuie sa acorde salariatilor un concediu anual platit de minim de 20 de zile. Statistica arata ca nu toti europenii profita de aceste zile din cauza saraciei. Conform datelor oficiale, in Romania, peste doua treimi dintre angajati (63%) nu iși pot permite un concediu anual de 7 zile…

- Croația avertizeaza Romania și Bulgaria in chestiunea Schengen: 'Creștere de peste 90% a arestarilor in randul traficanților de persoane!'Dupa mai bine de zece ani de asteptare, Bulgaria si Romania au primit unda verde pentru a se alatura spatiului european Schengen de libera circulatie pe calea aerului…

- Numirea in Consiliul de Administrație al regiei naționale a padurilor Romsilva a fost facuta in 23 noiembrie printr-un ordin semnat de catre ministrul Mediului, Mircea Fechet, dezvaluie G4Media. Ulterior, printr-o hotarare a Consiliului de Administrație al Romsilva din 12 decembrie 2023, Ilie Sarbu…

- Comisia saluta decizia luata ieri in unanimitate de Consiliul Europei, de a primi Romania și Bulgaria in spațiul Schengen, incepand cu eliminarea controalelor la frontierele aeriene și maritime, in martie 2024. Aderarea celor doua țari va stimula calatoriile, comerțul și turismul și va consolida și…

- Comisia Europeana saluta decizia „istorica” a Consiliului UE de a accepta, incepand cu martie 2024, aderarea Romaniei si Bulgariei la spatiul Schengen intr-o prima etapa, cu granitele aeriene si maritime, si spune ca in 2024 vor continua negocierile pentru renuntarea la controale si pentru granitele…

- "Acordul politic este un pas inainte, dar nu o decizie. Așa cum am anunțat dupa dezbaterea din saptamana trecuta din parlamentul olandez, cand guvernul a primit mandatul pentru a negocia acceptarea Bulgariei in spațiul Schengen, a devenit tot mai clar ca am intrat intr-o noua etapa in ceea ce privește…