Campionatul național de handbal feminin senioare, denumit Liga Florilor- MOL, a devedit o intrecere intre baronii locali, majoritatea PSD, unde aceștia pompeaza foarte mulți bani publici in handbaliste straine și chiar in antrenori de afara. Nu mai este o noutate faptul ca la ora actuala salariile handbalistelor care activeaza in prima liga din Romania sunt cele mai mari din Europa și chiar din lume. Astfel, Liga Florilor-MOL a devenit o Mecca, iar echipele s-au transformat in turnuri Babel, unde salariile lunare de 10-15-20.000 de euro au devenit ceva normal pentru jucatoarele straine. Campionatul…