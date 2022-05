Stiri pe aceeasi tema

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut in primele trei luni cu 721 milioane euro, la 135,33 miliarde euro, de la 134,61 miliarde euro, la finalul lunii decembrie 2021, arata datele publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR), citata de News.ro . ”In perioada ianuarie – martie 2022, datoria…

- Compania a incheiat 3438 contracte de achizitii publice in valoare totala de 1.728.909,49 lei. Insolventa societatii comerciale Lavranson SRL, cu sediul social in Constanta, merge mai departe la Tribunalul Constanta Instanta a stabilit un nou termen in cauza, respectiv 14 mai 2022. Judecator sindic…

- ”In perioada ianuarie – februarie 2022, datoria externa totala a crescut cu 532 milioane euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 97,341 miliarde euro la 28 februarie 2022 (72% din totalul datoriei externe), in crestere cu 0,2% fata de 31 decembrie 2021; datoria externa pe termen…

- Ministerul Finantelor informeaza ca datoria administratiei publice se ridica, in februarie 2022, la 596,9 miliarde de lei, in crestere fata de nivelul de 591,55 miliarde de lei consemnat in luna precedenta, conform datelor centralizate de instituție. Raportat la PIB, datoria guvernamentala a fost de…

- Datoria administratiei publice (datoria guvernamentala) se situa, in decembrie 2021, la 576,562 miliarde de lei, in crestere fata de nivelul de 557,886 miliarde de lei consemnat in luna precedenta, conform datelor centralizate de Ministerul Finantelor, informeaza AGERPRES . Raportat la PIB, datoria…

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut in 2021 cu 7,44 mld. euro, la 134,2 mld. euro, dupa ce datoria pe termen scurt a crescut cu aproape 4 mld. euro fata de 2020. Peste 2 mld. euro au venit de la FMI. Din volumul total, la 31 decembrie 2021, datoria externa pe termen lung a insumat…

- In perioada ianuarie - decembrie 2021, datoria externa totala a crescut cu 7,449 miliarde euro. In structura, datoria externa pe termen lung a insumat 97,043 miliarde euro la 31 decembrie 2021 (72,3% din totalul datoriei externe), in crestere cu 3,7% fata de 31 decembrie 2020; datoria externa pe termen…

- “Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 7,251 miliarde euro (comparativ cu 3,005 miliarde euro in perioada ianuarie – decembrie 2020), din care participatiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au insumat valoarea neta de 5,777 miliarde euro, iar creditele intragrup…