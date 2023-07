Compania de închirieri de mașini Free2move a intrat pe piețele din România, Grecia și Slovenia Free2move, deținuta de grupul auto Stellantis, a anunțat lansarea serviciilor sale in trei noi țari europene, respectiv Slovenia, Grecia și Romania, scrie Auto Infos, care citeaza un comunicat al acesteia.„Vrem sa raspundem la cererea tot mai mare pentru opțiuni flexibile și sustenabile de transport in intreaga Europa”, a anunțat compania de mobilitate deținuta de grupul auto Stellantis.Societatea este deja prezenta in Europa, iar in iulie 2022 a achiziționat Share Now.Aceasta și-a lansat serviciile in Slovenia in al patrulea trimestru al anului 2022, iar lansarea in Grecia și Romania a venit… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

