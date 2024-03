Stiri pe aceeasi tema

- Olandezul Max Verstappen, triplu campion mondial de Formula 1, a afirmat ca poate ''intelege" interesul lui Toto Wolff, conducatorul echipei Mercedes, dar insista ca intentia sa este de a-si respecta contractul cu actuala sa formatie, Red Bull, informeaza Reuters, potrivit news.ro Dupa victoria obtinuta…

- Constructorul italian a fost dat in judecata de catre un client din Statele Unite. Conform publicației Bloomberg, Iliya Nechev, un locuitor din statul California, a inițiat procedura legala din cauza ca mașina sa, un Ferrari 458 Italia fabricat in 2010, are probleme majore la frane. Mașina a fost cumparata…

- Olandezul Max Verstappen (Red Bull) va porni de pe prima pozitie a grilei in Marele Premiu al Bahrainului, sambata, ca urmare a rezultatelor din calificari. Vineri, in calificari, locul doi a fost ocupat de Charles Leclerc (Ferrari), locul trei de George Russell (Mercedes), pe patru s-a clasat Carlos…

- Directorul Societatii pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Barlad, Daniel Buzamat, a fost trimis in jdecata pentru luare de mita si abuz in serviciu de catre procurorii DNA. Ar fi luat bani de la un om de afaceri, mita fiind ascunsa in frigider. Afaceristul si firma sa, vizati in acelasi dosar. DNA anunta,…

- Lewis Hamilton va pleca la Ferrari la finalul sezonului 2024, iar Mercedes i-ar fi gasit un inlocuitor pe masura britanicului. Conform Marca, Toto Wolff il va aduce la echipa pe Fernando Alonso, veteranul circuitului mondial.

- Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull), castigatorul ultimelor trei editii ale Campionatului Mondial de Formula 1, a dominat primele doua sesiuni de teste dinaintea noului sezon, care au avut loc miercuri pe circuitul Sakhir din Bahrain, transmite AFP, potrivit Agerpres. Max Verstappen a fost…

- Guvernul francez, care este cel mai mare acționar al Renault și deține și o participație la grupul Stellantis, analizeaza, sub indrumarea președintelui francez Emmanuel Macron, o posibila fuziune intre cele doua concerne, scrie cotidianul italian Il Messaggero.Scopul ar fi creșterea influenței asupra…

- Deloc surprinzator, cei zece sefi de echipe din Formula 1 l-au votat pe Max Verstappen drept cel mai bun pilot pentru sezonul 2023.Alessandro Alunni Bravi (Alfa Romeo), Bruno Famin (Alpine), Christian Horner (Red Bull), Mike Krack (Aston Martin), Guenther Steiner (Haas), Andrea Stella (McLaren),…