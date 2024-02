”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care GVK Omega SGPS Unipessaol Lda intentioneaza sa preia Greenvolt Energias Renovaveis S.A. si filialele acesteia”, anunta autoritatea de concurenta. GVK Omega SGPS Unipessaol Lda, vehicul investitional special infiintat pentru aceasta tranzactie, este detinut de fonduri de investitii, vehicule si/sau conturi asistate si administrate de diverse filiale ale KKR & Co. Inc.. KKR & Co. Inc. este o companie de investitii, care ofera solutii de administrare a activelor, precum si solutii pentru pietele de capital si de asigurari. Compania sponsorizeaza…