Care a fost prima mașină a lui Ilie Năstase, în 1966! Cum l-a făcut de râs pe Ion Țiriac la primul drum Deși s-a afirmat alaturi de multe femei frumoase, Ilie Nastase a iubit și iubește deopotriva și mașinile frumoase. Chiar daca primul nu a fost cine știe ce automobil aratos. Daca fostul mare tenismen a avut o viața amoroasa demna de un roman, cu sute de cuceriri al caror nume nu le mai știe, totuși lista mașinilor pe care le-a avut ii este clara. A avut cateva automobile cochete pentru acea vreme, cu care s-a afirmat pe șoselele din țara, in comunism, insa prima chiar n-o poate uita. Este vorba de un FIAT 125 pe care l-a primit la 19 ani – ghici de la cine-, cadou de la Ion Țiriac, care i l-a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sfatul pe care i-l da Gabi Tamas lui Radu Dragusin nu a intarziat sa apara! Gabi Tamas a jucat ani buni in Anglia si cunoaste bine fotbalul de acolo. Fostul international i-a recomandat actualului international roman sa isi imbunatateasca viteza. Sfatul pe care i-l da Gabi Tamas lui Radu Dragusin! Ce…

- Trei barbați au murit dupa ce un camion caruia i-a explodat o roata a intrat intr-o mașina, apoi a cazut de pe un pod de cale ferata. Tragicul accident rutier a avut loc vineri, pe DN 1, pe centura orasului Avrig. A fost blocat atat traficul rutier in zona, dar si circulatia trenurilor pe magistrala…

- Marți seara, 27 februarie, a izbucnit o altercație pe strada Bujorilor, la periferia orașului Timișoara, intre doi vecini. Unul dintre locatari a aruncat o centrala termica peste automobilul celuilalt. Conflict violent intre doi vecini Atunci cand polițiștii au sosit și l-au imobilizat imediat pe barbat…

- Dorel Vaduva, un roman de 44 de ani dat disparut in Italia chiar la inceputul acestei luni, a fost gasit mort la sfarșitul saptamanii trecute. Se pare ca el a fost implicat intr-un accident de circulație chiar in ziua in care a fost vazut ultima data, dar mașina a fost proiectata intr-o zona cu vegetație…

- ”Deblocam programul Rabla, dar nu sunt de acord sa mai dam 10.000 euro sa-ti iei o masina electrica de 200.000 de dolari sau euro. Credeti-ma, prefer la programul Rabla sa mergem pe masinile produse in Romania, prioritate au, normal, cele pe criteriu verde. Cred ca in acest moment intram intr-o normalitate,…

- ”Deblocam si Rabla. Nu sunt de acord sa mai dam 10.000 euro sa-ti iei o masina electrica de 200.000 de dolari sau euro. Credeti-ma, prefer la programul Rabla sa mergem pe masinile produse in Romania, prioritate au, normal, cele pe criteriu verde. Cred ca in acest moment intram intr-o normalitate, a…

- Gaspar Marian, chirurgul care a luat șpaga de șase ori intr-o saptamana, a fost trimis in judecata de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis, scrie agerpres.ro. In perioada 19 – 26 septembrie 2022, in realizarea aceleiasi rezolutii infractionale, inculpatul Gaspar Marian a pretins…

- Becali nu se va mai urca pe viitor decat in Rolls Royce! Dupa ce la sfarșitul anului trecut a derapat și a ajuns in șanț cu limuzina sa in incercarea de a evita impactul cu un alt vehicul, latifundiarul din Pipera, care a scapat doar cu o coasta fisurata in accident, nu vrea sa mai auda de o alta limuzina.…