Comoară estimată la 20 de miliarde de dolari, scoasă de pe fundul mării! Este ”aurul blestemat” al Spaniei ”Aurul blestemat” al Spaniei va fi scos la suprafața, dupa 300 de ani in care a stat pe fundul marii. Comoara se afla pe galionul ”San Jose”, despre care se spune ca a fost scufundat de nave britanice. Celebrul galion San Jose, pe care se afla ”aurul blestemat” al Spaniei, o comoara estimata la 20 de miliarde de dolari, va fi readus la suprafața, dupa ce a stat pe fundul marii timp de mai bine de 300 de ani! Comoara estimata la 20 de miliarde de dolari, scoasa de pe fundul marii Blestemul Spaniei, binecuvantarea Columbiaei, in apele careia s-a scufundat celebrul galion spaniol! Autoritațile columbiene… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

