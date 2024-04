O creatură misterioasă cu 170 de ochi, descoperită pe fundul mării Intr-o expediție marina in regiunea Huidong din sudul Chinei, cercetatorii au facut o descoperire uimitoare in 2023. Ei au identificat o noua specie de vierme plat marin, numita Prosthiostomum huidongense, care se remarca prin prezența unui numar neobișnuit de mare de ochi. Aceasta gasire adanceste ințelegerea noastra asupra biodiversitații marine și ridica intrebari fascinante cu privire la evoluția și adaptarea acestor creaturi la mediul lor unic. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O noua piramida misterioasa a fost descoperita in Antarctica datorita Google Earth. Doar ca este doar un munte. Și chiar și partea "noua" a teoriei conspirației este doar o versiune refacuta a unei povești care a fost relatata de ani de zile despre piramidele de la Polul Sud, scrie iflscience.com.

- O bubuitura puternica a provocat panica la Constanța, unde mai mulți locuitori au sunat la 112. Zgomotul a fost provocat de detonarea ambarcațiunii gasite in largul Marii, in zona Tuzla. Ambarcațiunea rasturnata la aproximativ 20Mm est Tuzla s-a dovedit a fi un posibil vehicul marin fara pilot, au precizat…

- Specialiștii de la Pacific Shark Research Center (PSRC) au facut publica descoperirea unei specii de rechini-fantoma cu totul remarcabila. Aceasta creatura, cunoscuta sub numele de Chimaera supapae, se remarca prin aspectul sau infricoșator și prin faptul ca iși are originile in perioada Cretacica.…

- Camera Reprezentantilor a adoptat miercuri un proiect de lege bipartizan care, daca va deveni lege, ar forta ByteDance fie sa renunte la aplicatia sa globala emblematica, fie sa se confrunte cu o interzicere efectiva a TikTok in SUA. ”Cred ca legislatia ar trebui sa treaca si cred ca ar trebui vanduta”,…

- Camera Reprezentantilor a adoptat miercuri un proiect de lege bipartizan care, daca va deveni lege, ar forta ByteDance fie sa renunte la aplicatia sa globala emblematica, fie sa se confrunte cu o interzicere efectiva a TikTok in SUA. ”Cred ca legislatia ar trebui sa treaca si cred ca ar trebui vanduta”,…

- O noua specie de limax de mare a fost gasita in apele Marii Britanii. Aceste creaturi viu colorate se intalnesc de obicei in ape mai calde, ceea ce a facut ca descoperirea sa fie inca și mai surprinzatoare, potrivit BBC.