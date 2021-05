Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a adoptat, miercuri, un pachet de masuri privind îmbunatațirea fluxului de investiții catre activitați durabile în întreaga Uniune Europeana, așa-numita taxonomie UE. Investitorii ar urma sa își reorienteze investițiile catre tehnologii și întreprinderi…

- Ursula von der Leyen a solicitat joi țarilor din Uniunea Europeana sa creeze ”fara intarziere” infrastructura neceasara pentru utilizarea certificatelor digitale de calatorie. Președintele Comisiei Europene a transmis ca acestea ar putea fi introduse pana la vara. Liderul european a solicitat, de asemenea,…

- Uniunea Europeana a criticat luni afirmatiile ministrului muntenegrean de justitie care si-a exprimat indoieli cu privire la genocidul de la Srebrenica (Bosnia), considerat una din cele mai grave atrocitati comise in Europa dupa cel de-al doilea razboi mondial, transmite AFP. Masacrul a 8.000 de barbati…

- Libertatea de exprimare pare a fi supraevaluata in Uniune Europeana iar in multe state insultarea șefului statului sau a familiei acestuia poate duce la pedeapsa cu inchisoarea. Un material publicat de Politico, dupa ce un jurnalist polonez a fost inculpat pentru ca l-a numit „idiot” pe președintele…

- Merkel a subliniat ca problemele legate de livrarea vaccinurilor sunt cauzate in principal de lipsa acapacitații de producție. ”Centrele de productie britanice produc pentru Marea Britanie, iar SUA nu exporta, asa ca ne bazam pe ceea ce putem face in Europa”, a declarat Cancelarul in Parlament, inaintea…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a pledat, în discursul rostit vineri la Editia speciala a Conferintei pentru Securitate de la München, pentru consolidarea autonomiei strategice a Uniunii Europene, subliniind ca tarile europene trebuie consultate în privinta instalarii unor sisteme…

- Amsterdat a luat fața Londrei pentru a deveni cel mai mare centru financiar al Europei în luna ianuarie dupa ce Brexitul a forțat investitorii din Uniunea Europeana sa foloseasca platformele de tranzacționare din interiorul blocului comunitar, relateaza Reuters.Tranzacțiile din capitala…