Stiri pe aceeasi tema

- „Salut raportul pozitiv emis de Colegiul Comisarilor din Comisia Europeana, privitor la admiterea Romaniei in Spațiul Schengen. Este inca o evaluare favorabila ce se adauga la dosarul Romaniei, fiind un document care reflecta gradul de pregatire la care țara noastra se afla acum.Romania indeplinește…

- Comisia Europeana mobilizeaza 1 miliard de euro pentru țarile din jurul Ucrainei, inclusiv pentru Romania, pentru a asigura „culoarele de solidaritate” Comisia Europeana mobilizeaza 1 miliard de euro pentru țarile din jurul Ucrainei, inclusiv pentru Romania, pentru a asigura „culoarele de solidaritate”…

- „In contextul actualei crize energetice, statele membre au dezbatut posibile masuri cu aplicare urgenta pentru ameliorarea preturilor ridicate la energie electrica si gaze naturale, pe marginea noului pachet propus de Comisie. Pachetul include o comunicare privind urgenta energetica, optiuni pentru…

- Apelul de la Bruxelles vine intr-o perioada in care sunt mari probleme cu aprovizionarea pentru țarile Uniunii Europene. Pachetul de masuri planificat de Uniunea Europeana pentru a limita creșterea prețurilor la gazele naturale trebuie sa evite o creștere a utilizarii combustibilului in contextul unei…

- Adevarul despre vaccinuri este solicitat in prezent pe intreg mapamondul. Mai ales acum, cand Parchetul European (EPPO) a confirmat ca are o ancheta in curs de desfașurare privind achiziționarea de vaccinuri COVID-19 in Uniunea Europeana, conform unui comunicat oficial. ”EPPO confirma ca are in curs…

- „Salvarea noastra vine din Romania, pentru ca daca aștept generatorul de energie de la Uniunea Europeana ne vor gasi aștia inghețați pe aici peste vreo doua mii de ani. Avem gaze, avem energie electrica, avem și lemn de foc, avem și carbune. Noi tot așteptam sa ne dea Uniunea Europeana semnale, dar…

- Numarul romanilor care iși cumpara o mașina electrica este in creștere, in contextul prețului mare al combustibilului.Unii șoferi sunt atrași de economiile pe care ar putea sa le faca, alții inca documenteaza subiectul, din precauție.Ingrijorarile comune legate de o astfel achiziție…

- O inițiativa cetațeneasca vrea sa ajunga la prima generație din UE fara tutun. Practic, solicitarea depusa la Comisia Europeana prevede ca cei nascuți dupa anul 2010 sa nu mai poata cumpara deloc țigari in statele membre ale Uniunii Europene asta in contextul in care Romania este mult peste media UE…