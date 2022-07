Comisia Europeana a estimat marti ca Produsul Intern Brut al Uniunii Europene va scadea cu 0,6% - 1% in cazul in care Rusia va opri complet furnizarea de gaze in Uniunea Europeana si statele membre nu actioneaza inainte sa se intample asta, asa cum a cerut Bruxelles-ul miercuri, relateaza agentia EFE.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

.ro × NEWSLETTER ×

Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate

BACK TO TOP DESPRE

Exclusivitați și documente incendiare.

Echipa stiripesurse.ro…