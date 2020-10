Stiri pe aceeasi tema

- Tarom, salvata de stat. Comisia Europeana a aprobat garantia in valoare de 19,3 de milioane euro propusa de Guvern pentru operatorul național Comisia Europeana a anuntat luni ca a aprobat o garantie de stat in valoare de aproximativ 19,3 milioane euro (aproximativ 94 de milioane de lei) in favoarea…

- Schema de ajutor de stat este in valoare de 4,521 miliarde de lei, echivalent a 935 milioane de euro. Comisia Europeana a anuntat joi ca a aprobat schema de ajutor de stat in valoare de 4,521 miliarde de lei, echivalent a 935 milioane de euro, solicitata de Romania pentru a sustine companiile afectate…

- Comisia Europeana a aprobat garanția romaneasca pentru imprumuturi in valoare de 62 milioane euro (circa 301 milioane lei) pentru compania aeriana Blue Air. Ajutorul este menit sa despagubeasca compania pentru daunele suferite ca urmare a pandemiei de COVID-19 și sa furnizeze lichiditați pentru continuarea…

- Comisia Europeana a aprobat, in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, o garanție romaneasca pentru imprumuturi, in valoare maxima de aproximativ 62 de milioane EUR (aproximativ 301 milioane RON), in favoarea companiei aeriene Blue Air. Prin aceasta masura se urmarește despagubirea companiei…

- Comisia Europeana a aprobat o garantie romaneasca pentru imprumuturi in valoare de 62 de milioane de euro, menita sa despagubeasca Blue Air pentru daunele suferite ca urmare a pandemiei de COVID-19Comisia Europeana a aprobat, in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, o garantie romaneasca…

- Comisia Europeana a aprobat o garantie romaneasca pentru imprumuturi in valoare de 62 de milioane de euro, menita sa despagubeasca Blue Air pentru daunele suferite ca urmare a pandemiei de COVID-19, informeaza Executivul comunitar, printr-un comunicat. "Comisia Europeana a aprobat, in temeiul normelor…

- Comisia Europeana a aprobat, in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, o garanție romaneasca pentru imprumuturi, in valoare maxima de aproximativ 62 de milioane EUR (aproximativ 301 milioane RON), in favoarea companiei aeriene Blue Air. Prin aceasta masura se urmarește despagubirea companiei…

- ”Situatia este foarte grava in tot ceea ce inseamna industrie de transport aerian din Europa, traficul a scazut cu peste 90 – 95%”, a anuntat, marti seara, la Digi 24, ministrul Lucian Bode. Potrivit acestuia, ”Guvernul a facut si face tot ce poate pentru salvarea celor doua companii”, respectiv TAROM…