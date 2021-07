Comisia Europeană APLAUDĂ decizia G20 privind IMPOZITAREA multinaționalelor Comisia Europeana (CE) saluta acordul global aprobat recent de miniștrii de finanțe și de guvernatorii bancilor centrale din cadrul G20 privind impozitarea multinaționalelor. Potrivit unui comunicat al CE, acest consens fara precedent va da startul unei reforme complete a sistemului internațional de impozitare a societaților care va cuprinde o realocare a drepturilor de impozitare, ceea ce va insemna ca cele mai mari societați din lume vor trebui sa plateasca impozite oriunde iși desfașoara activitatea economica, scrie Mediafax. Totodata, o rata globala de impozitare efectiva… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

