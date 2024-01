Stiri pe aceeasi tema

- O tranzacție importanta in industrie, in valoare de 3,2 milioane de euro, a ajuns pe masa Consiliului Concurenței. Aquila Part Prod Com (AQ), furnizor de servicii integrate de distribuție și logistica pentru piața bunurilor de larg consum din Romania și Republica Moldova, cumpara Romtec Europa. Aquila…

- ” Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Keesing Media Group BV intentioneaza sa preia Infopress Group SA si, indirect, IPG Technic SRL”, anunta autoritatea de concurenta. Keesing creeaza si publica puzzle-uri in format tiparit, online si in aplicatii mobile si produce reviste de puzzle…

- ”Consiliul Concurentei a demarat o analiza pentru a identifica posibile bariere in calea digitalizarii care afecteaza libera concurenta a intreprinderilor mici si mijlocii (IMM)”, anunta autoritatea de concurenta. Astfel, autoritatea de concurenta va identifica barierele care impiedica digitalizarea…

- Comisia Europeana a decis sa inițieze o procedura de constatare a neindeplinirii obligațiilor prin trimiterea unei scrisori de punere in intarziere Romaniei și o scrisoare suplimentara de punere in intarziere Slovaciei pentru transpunerea incorecta a celei de a 4-a și a celei de a 5-a Directive privind…

- In aprilie 2023, retailer-ul Carrefour reușea sa faca dou mari achiziții. Una pe piața braziliana, pentru suma de 1,3 miliarde de dolari, și alta, de altfel surprinzatoare, pe piața romaneasca. Legat de a doua tranzacție, Cosiliul Concurenței a dat avizul de finalizare a tranzacției, astfel ca, un mare…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care grupul Carrefour intentioneaza sa preia Romania Hypermarche SA, companie ce opereaza in Romania lantul de hypermarketuri "Cora" si magazine de proximitate "Cora Urban".

- Romania are performante foarte bune cu privire la numarul absolventilor in IT, de 7.000 – 8.000 de persoane anual, insa pe piata de profil ar fi nevoie de aproximativ 20.000 de specialisti, a afirmat, ieri, secretarul de stat in Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii (MCID) Bogdan Mihai Dumea,…

- Eforturile pe care le depun alaturi de colegii din Parlament pentru a adopta soluții in vederea gestionarii schimbarilor demografice și a impactului acestora asupra societații sunt susținute activ și de familia europeana, din care face parte și Romania. Comisia Europeana a adoptat recent o comunicare…