Comisia, bratul executiv al Uniunii Europene, a deschis o ancheta legata de AliExpress in temeiul Legii sale de referinta privind serviciile digitale (DSA), care a intrat in vigoare luna aceasta. Legislatia cuprinzatoare isi propune sa tina sub control gigantii tehnologiei in domenii de la comportamentul anticoncurential pana la asigurarea faptului ca dezinformarea nu este raspandita pe platformele lor. Investigatia se concentreaza asupra faptului daca AliExpress ar fi incalcat DSA ”in domeni legate de gestionarea si atenuarea riscurilor, de moderarea continutului si mecanismul intern de tratare…