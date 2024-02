Stiri pe aceeasi tema

- CE a initiat, luni, proceduri oficiale pentru a evalua daca TikTok a incalcat Actul legislativ privind serviciile digitale (DSA) in domenii legate de protectia minorilor și transparenta publicitatii.

- Comisia Europeana a anuntat luni masuri legale impotriva platformei de socializare X a lui Elon Musk, fosta Twitter, din cauza raspandirii dezinformarii si incalcarii transparentei, relateaza agentia de presa DPA, conform AGERPRES.Comisia ii reproseaza de asemenea retelei de socializare incalcarea…

- Ancheta, anunțata luni, are la baza noile reglementari din Legea serviciilor digitale (DSA), care a intrat in vigoare in noiembrie 2022, propunandu-și sa țina sub control companii din domeniul tehnologiei, scrie Associated Press.Comisia Europeana a lansat o „procedura oficiala de infringement” impotriva…