Comisia Europeană a aprobat PNRR! Ce urmează? Comisia Europeana a adoptat astazi, 27 septembrie, o evaluare pozitiva a Planului de redresare și reziliența al Romaniei, care va putea primi, astfel, din partea UE granturi in valoare de 14,2 miliarde EUR și imprumuturi in valoare de 14,9 miliarde EUR in cadrul Mecanismului de redresare și reziliența (MRR). Aceasta finanțare va sprijini implementarea masurilor esențiale in materie de investiții și reforme cuprinse in Planul de redresare și reziliența al Romaniei și va contribui in mod crucial la ieșirea Romaniei mai puternica din pandemia de COVID-19. MRR este instrumentul principal al inițiativei…

Sursa articol si foto: money.ro

