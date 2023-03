Comisarul european pentru Mediu, Virginijus Sinkevicius, a vorbit in emisiunea Be EU, despre acțiunile pe care le va lua Comisia Europeana dupa masuratorile facute pe Canalul Bastroe. „Avem cunoștințe despre lucrarile care s-au facut pe canalul Bastroe și Comisia a anunțat Ucraina ca orice lucrare care se va face sau care se are in vedere, […] The post Comisarul european pentru Mediu, despre lucrarile de pe Canalul Bastroe: „Ucraina trebuie sa se supuna regulilor internaționale” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .