Pasionatii de astronomie vor avea „o oportunitate rara si interesanta” de a vedea o cometa cu ochiul liber cu ocazia unei „experiente unice in viata”, a anunțat directorul unui centru de astrofizica din cadrul unei universitati britanice. Cometei ii ia 500 de ani sa orbiteze in jurul Sistemului Solar. Cometa Nishimura a fost descoperita in august 2023 si se va afla la cea mai mica distanta fata de Terra pe 12 septembrie, cand va fi vizibila in Europa de Nord, cu putin timp inainte de zorii zilei, potrvit Agerpres. Acest obiect cosmic, care calatoreste prin spatiu cu viteza de 386.000 de kilometri…