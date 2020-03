Comerciantii ar putea avea probleme in trimestrul II cu stocurile de laptopuri si ceasuri inteligente (retailer)

Comerciantii ar putea avea probleme in trimestrul II al acestui an cu stocurile de laptopuri si ceasuri inteligente din cauza epidemiei de coronavirus, care a afectat economia Chinei, iar fluctuatia din productia de produse electronice ar putea influenta cresterea preturilor, sustine directorul general al Flanco, Dragos Sirbu.



"Pentru 2020 exista in momentul de fata toata aceasta presiune legata de coronavirus. Sunt specialisti care au evaluat impactul pe categorii de produse, datorita evenimentelor care au fost in China, si vedem ce se intampla acum in Europa. Cele mai afectate vor…