Stiri pe aceeasi tema

- Atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 din SUA au constat intr-o serie de deturnari de linii aeriene si atacuri sinucigase comise de 19 militanti asociati grupului extremist islamic Al-Qaida. Atacurile impotriva orasului New York si Washington, D.C.

- Pe 11 septembrie 2001 si-au pierdut viata 2.977 persoane in New York, Washington, Pensylvania. Atacurile teroriste din SUA au constat intr-o serie de deturnari de linii aeriene si atacuri sinucigase comise de 19 militanti asociati grupului extremist islamic Al-Qaida. Atacurile impotriva orasului New…

- Atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 din SUA au constat intr-o serie de deturnari de linii aeriene si atacuri sinucigase comise de 19 militanti asociati grupului extremist islamic Al-Qaida.

- Presedintele american, Joe Biden, a anuntat luni in direct la televiziune moartea liderului Al-Qaida, egipteanul Ayman al-Zawahiri, ucis in Afganistan printr-o lovitura cu drona, o noua lovitura pentru organizatia terorista, comenteaza AFP. „Sambata, la ordinul meu, Statele Unite au efectuat o lovitura…

- Presedintele american, Joe Biden, a anuntat luni in direct la televiziune moartea liderului Al-Qaeda, egipteanul Ayman al-Zawahiri, ucis in cursul noptii de sambata spre duminica in Afganistan printr-o lovitura cu drona, o noua lovitura pentru organizatia terorista, comenteaza AFP. „Sambata, la ordinul…

- Presedintele american, Joe Biden, a anuntat luni in direct la televiziune moartea liderului Al-Qaeda, egipteanul Ayman al-Zawahiri, ucis in cursul noptii de sambata spre duminica in Afganistan printr-o lovitura cu drona, o noua lovitura pentru organizatia terorista, comenteaza AFP. „Sambata, la ordinul…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat, in direct, la televiziune, luni, moartea liderului Al-Qaida, egipteanul Ayman al-Zawahiri, ucis in noaptea de sambata spre duminica in Afganistan intr-un atac cu drona, o noua lovitura data organizatiei teroriste, potrivit AFP. "Sambata, la ordinele mele, Statele…

- Presedintele american, Joe Biden, a anuntat luni in direct la televiziune moartea liderului Al-Qaida, egipteanul Ayman al-Zawahiri, ucis in Afganistan printr-o lovitura cu drona, o noua lovitura pentru organizatia terorista, comenteaza AFP. „Sambata, la ordinul meu, Statele Unite au efectuat o lovitura…