- Joi dimineața, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara – Serviciul de Combatere a Criminalitații Informatice și Serviciul de Combaterea Criminalitații Organizate Caraș-Severin, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Timișoara, efectueaza 5 percheziții domiciliare,…

- Miercuri, societatea Colterm va intra in posesia scrisorii prin care Administrația Fondului de Mediu inștiințeaza societatea timișoreana ca va fi amendata cu suma de 71.862 de lei, pentru ca nu a cumparat 153.443 de certificate de poluare, anunța consilierul local PSD, Radu Țoanca. „Astazi, aceasta…

- Persoanele fizice, instituțiile și unitațile de cazare din Timis care gazduiesc și hranesc refugiați ucraineni au depus cereri de sprijin financiar in valoare de un milion de lei, in luna aprilie. Jumatate din acest milion a fost cerut in Timișoara, la aceasta suma se adauga alte deconturi importante…

- Ultimul meci jucat de leii din Banat in acest sezon de Liga Naționala a insemnat, aseara, și capatul unui parcurs de șase ani al lui Milos Komatina alaturi de SCM Timișoara. Venit in familia alb-violeta in 2016, cand echipa se afla intr-o situație grea, „Koma” a fost mereu un jucator de calitate, un…

- Echipa Facultații de Drept a Universitații de Vest din Timișoara (UVT) a caștigat Hexagonul Facultaților de Drept din Romania (Timișoara, 13-16 aprilie 2022), cel mai important concurs național studențesc in domeniul dreptului din Romania In perioada 13-16 aprilie s-a desfașurat la Timișoara ediția…

- Echipa de baschet juniori U18 de la SCM Timișoara s-a calificat la faza finala a Campionatului Național, unde se va duela cele mai bune grupari din Romania. Succesul a venit in urma turneului de la final de saptamana, disputat la Timișoara. SCMT s-a inclinat cu 57-70 in fata gruparii LPS Bihorul CSM…

- Spectacolul one-man show „Mihaita. Reconstituirea unei vieti” al Teatrului de Comedie din Bucuresti va avea loc luni, 11 aprilie, de la ora 19 pe scena Operei Romane din Timișoara. Spectacolul, alaturi de carte, prezinta momentele definitorii ale biografiei actorului George Mihaita, fara a uita istoria…

- Sambata, de la ora 20:30, in Piața Unirii din Timișoara va fi organizat evenimentul Ora Pamantului. Manifestarea este organizata in toata țara prin Programul Național Cantus, iar copii vor canta și se vor bucura impreuna, fara a apela la alte resurse de energie cu excepția propriei lor stari de bine.…