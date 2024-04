Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a transmis pe canale private un mesaj catre Statele Unite chiar in timp ce dronele și rachetele sale se indreptau spre Israel, a declarat un inalt oficial american, potrivit CNN. In mesaj Teheranul anunța Washingtonul ca represaliile sale se incheie odata cu atacul cu drone și rachete lansate…

- Oficiali turci au declarat, duminica, ca Iranul ar fi dat un preaviz cu cateva zile inainte de atacul cu drone și rachete asupra Israelului, spre a permite evitarea victimelor in masa. Un oficial american a negat insa acest lucru.

- Turcia și-a exprimat duminica preocuparea fața de escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu, in urma atacurilor iraniene asupra Israelului in timpul nopții, subliniind temerea de un potențial “razboi regional”. Declarandu-și ingrijorarea, Turcia a apelat la “incetarea escaladarii” in regiune, subliniind…

- Statele Unite nu vor nici o „escaladare”, nici un „razboi in toata regula cu Iranul”, a insistat duminica un purtator de cuvant al Casei Albe, John Kirby, la o zi dupa ce Republica Islamica a lansat un atac fara precedent asupra Israelului, relateaza AFP.

- Sambata, cu puțin timp inainte de miezul nopții, Iranul a lansat de pe teritoriul sau un atac masiv cu cel puțin 400- 500 drone și rachete balistice impotriva Israelului, a confirmat purtatorul de cuvant al armatei israeliene la posturile de televiziune. Concomitent, Israelul a fost atacat cu drone…

- Eduard Hellvig, fostul director al Serviciului Roman de Informații, face o analiza a conflictului dintre Israel și Iran, punand in context mai multe etape care au generat escaladarea de noaptea trecuta. „In octombrie, Iranul i-a sprijinit pe rebelii Houthi din Yemen sa lanseze lovituri asupra Israelului.…

- SUA se așteapta ca Iranul sa efectueze lovituri impotriva mai multor ținte din interiorul Israelului in urmatoarele zile și este pregatit sa ajute la interceptarea oricaror arme lansate asupra aliatului sau, spun sursele CNN, in timp ce administrația Biden este in alerta maxima pentru ceea ce ar putea…

- Autoritațile turce au arestat șase persoane pe care le-au acuzat de spionaj pentru serviciul de informații israelian Mossad, a anunțat vineri agenția de informații a Turciei (MIT). MIT declarase, marți, ca poliția a reținut șapte persoane, inclusiv un detectiv particular, pentru ca ar fi vandut informații…