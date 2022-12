Stiri pe aceeasi tema

- Moldelectrica a raportat perturbații ale sistemului de electricitate pe fondul unui atac masiv cu rachete al trupelor ruse asupra Ucrainei. Intreprinderea atenționeaza ca sunt posibile deconectari, transmite Replicamedia.md. Mai multe aparate electronice din Republica Moldova sesizeaza oscilații mari…

- Invazia rusa in Ucraina da tot mai multe semne ca ar putea sa se destructureze, se arata intr-o analiza CBS News. Printre cele mai evidente infrangeri ale razboiului Rusiei in Ucraina este recenta convocare a unui numar mare de recruți – un plan ce nu pare sa funcționeze. Mobilizarea decretata in Rusia…

- Aproape patru milioane de persoane sunt afectate de intreruperi de electricitate dupa recentele atacuri ruse asupra infrastructurilor energetice din Ucraina, a declarat vineri presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza AFP."In multe orase si districte ale tarii noastre au fost introduse intreruperi…

- Galuscenko a spus ca Ucraina ar putea avea nevoie de importuri de energie electrica pentru a trece peste iarna, dupa ce atacurile care au lovit 30-40% din infrastructura electrica, iar traderii au purtat deja negocieri cu furnizorii. Moscova si-a intensificat atacurile saptamana trecuta, folosind rachete…

- ”Au avut loc trei atacuri ale unor instalatii electrice” in estul Kievului, anunta intr-un mesaj postat pe o retea de socializare un consilier apropiat al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Kirilo Timosenko. Primarul Kievului, Vitali Kliciko a anuntat ca explozii au fost semnalate in cartierul Desnianskii,…

- Serviciul de Alerta de Urgența al Ucrainei anunța primul bilanț, dupa ce Rusia a lansat peste 80 de rachete in marile orașe din Ucraina: Nu exista energie electrica in 5 regiuni ucrainene, Lvov, Poltava, Sumy, Harkov și Ternopil in urma loviturilor cu rachete rusești, anunța Kiev Post. In Ucraina…

- Dupa șapte luni de razboi in Ucraina, susținerea Rusiei este din ce in ce mai subțire in comunitatea internaționala. Mari puteri precum China și Turcia, apropiate de Kremlin, dar care se poziționasera cu o oarecare ambiguitate, dau asigurari nu numai ca razboiul trebuie sa se incheie acum, dar ca teritoriile…

- Vladimir Putin nu vrea sa cedeze in fața Ucrainei. Drept urmare, in cea mai recenta declarație a sa, liderul de la Moscova a minimalizat contraofensiva ucraineana. Cu un zambet in colțul gurii, Vladimir Putin a anunțat ca Rusia va raspunde mai puternic daca trupele sale vor fi supuse mai multor presiuni,…