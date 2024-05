Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Algeria, care a disparut in 1998, a fost gasit in viața, saptamana trecuta, in pivnița casei presupusului sau rapitor, la doar 300 de metri de casa familiei sale. Omar Bin Omran a fost salvat duminica din casa rapitorului sau. El disparuse in urma cu 26 de ani, in drum spre școala profesionala,…

- Un barbat din Indonezia a avut parte de un adevarat șoc atunci cand a aflat ca soția lui cu care era casatorit de 12 zile era, de fapt, un barbat deghizat in femeie, care planuise sa stoarca cat mai mulți bani de la el iar apoi sa dispara.

- Aurica susține ca fratele ei, in varsta de 73 de ani, a ajuns sa doarma pe un pat, in curte, dupa ce a fost alungat din casa de soția lui. Femeia, ajunsa la o varsta respectabila, le-a spus și copiilor sa plece din locuința.

- Selly a lansat pe 22 aprilie filmul cu influenceri Buzz House: The Movie. La avanpremiera au venit o mulțime de vedete, iar la finalul serii, vedeta a anunțat ca Travis Scott vine la festivalul Beach Please! de la Costinești, care va avea loc intre 10 și 14 iulie. Evenimentul de lansare a filmului a…

- O tanara in varsta de 34 de ani din Piatra-Neamț a mers la o secție de poliție, unde a predat plicul cu bani. Proprietarul a fost gasit a doua zi: era un barbat de 84 de ani, relateaza publicația locala Ziarpiatraneamt.ro.Tanara a gasit plicul cu bani pe 28 martie, cand a și fost la sediul Poliției…

- O femeie de 80 de ani, milionara in euro, s-a indragostit de un barbat in varsta de 40 de ani. Acesta a obținut toata averea ei și a intemeiat o relație amoroasa cu menajera femeii. Leonarda Aula, o aristocrata in varsta de 80 de ani, cu reședința in Roma, Italia, a cazut victima unei inșelatorii…

- Scene șocante au fost filmate pe o strada din Iași, acolo unde o femeie in varsta de 36 de ani a fost agresata de soțul ei, un barbat in varsta de 40 de ani. Victima a fost salvata din mainile agresorului de trecatori.

- Cel mai inalt barbat din lume, Sultan Kosen, in varsta de 41 de ani, și cea mai scunda femeie in viața din lume, Jyoti Amge, in varsta de 30 de ani, s-au reintalnit luni, in California, potrivit The Sun, dupa ce se cunoscusera in 2018.