- De luni, 10 octombrie 2022, colectarea deseurilor se va face pe timpul noptii "Va rugam sa nu parcati masinile in zona platformelor de colectare si sa blocati astfel accesul catre acestea ldquo; au transmis reprezentantii Primariei Constanta. Conform sursei citate, pentru fluidizarea traficului, reducerea…

- Politistii din Mures au declansat o ancheta, dupa ce, in cursul noptii de duminica spre luni, o femeie aflata pe o strada din Targu Mures a fost ranita cu niste bile metalice, propulsate dintr-un dispozitiv neidentificat, a informat Inspectoratul de Politie Judetean, potrivit Agerpres."Politistii de…

- Partidul Social Democrat a propus majorarea salariului minim brut de la 2550 de lei la 3000 de lei lunar, adica o creștere neta de 250 de lei. Premierul Nicolae Ciuca a afirmat marți, 30 august, ca „in funcție de evoluția colectarilor la buget” și de discuțiile din coaliție, „vom ajunge la o concluzie”.„Va…

- Un tata a avut parte de o sperietura de zile mari atunci cand a privit imaginile surprinse de camera de supraveghere din camera bebelușului. Pe timpul nopții, ceva complet neașteptat s-a intamplat.

- Plata parcarii in Constanța și Mamaia se suspenda in timpul nopții Foto arhiva RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Plata parcarii în Constanța și Mamaia se suspenda între orele 19:00 și 9:00 dimineața, pâna la sfârșitul anului. Masura a fost votata de consilierii…

- Plata parcarii pe timpul noptii se suspenda la Constanța si in statiunea Mamaia, pana la sfarsitul anului. Masura a fost decisa, marți, de Consiliul Local, in contextul criticilor venite din partea hotelierilor privind tarifele foarte mari la parcare, care ar fi unul dintre motivele scaderii numarului…

- Turistii care merg in Constanta si in Mamaia vor plati in continuare taxa de parcare si pe timpul noptii. Proiectul de hotarare care prevedea suspendarea platii intre orele 20:00 si 8:00 nu a intrunit numarul necesar de voturi in sedinta Consiliului Local. Initiativa a fost a primarului Vergil Chitac,…

- Taxa de parcare in Mamaia ar putea fi suspendata pe timpul nopții RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Taxa de parcare în stațiunea Mamaia și în municipiul Constanța ar putea fi suspendata pe timpul nopții. Primarul Vergil Chițac va propune acest lucru consiliului local,…