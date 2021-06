Stiri pe aceeasi tema

- Este pericol de inundații in județele Caraș Severin, Gorj și Mehedinți. Hidrologii au redactat o atenționare hidrologica pentru fenomene imediate valabila pana la miezul nopții. Codul galben este valabil joi, in intervalul orar 14.20-24.00 Ca urmare a precipitatiilor inregistrate, a celor prognozate…

- Meteorologii au emis duminica dupa-amiaza avertizari Cod galben de furtuna valabile in patru județe din țara. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, sunt vizate Arad, Bihor, Timș și Satu Mare. In aceste zone se vor semnala intensificari ale vantului cu rafale de 55-65 km/h și izolat peste…

- Meteorologii au emis un cod portocaliu de ploi puternice, valabil din aceasta dupa-amiaza pana vineri dimineața, pentru vestul țarii și zona de munte. In partea centrala a Romaniei va fi cod galben de instabilitate atmosferica.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de vreme severa imediata valabila pentru județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș. Alerta se refera la averse care vor depași local 20…25 l/mp, grindina de mici dimensiuni, descarcari electrice, intensificari de scurta durata…

- Potrivit meteorologilor se anunța furtuni cu ploi torențiale, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii și, izolat, grindina. Sunt vizate mai multe judete din țara, printre care și Satu Mare. Conform datelor ANM, pana la ora 21.00, mai este in vigoare o informare meteo…

- Meteorologii au instituit cod galben de vant puternic. Avertizarea este valabila timp de trei ore in regiuni din județele Salaj și Satu Mare. Reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie au instituit cod galben in doua județe din nord-vestul țarii. Acesta este valabil duminica, in intervalul…

- Meteorologii au emis doua avertizari cod galben de vreme severa, valabile pentru mai multe zone din țara. In ceea ce privește temperaturile, in toata Romania ele vor fi mai scazute decat normalul perioadei.

- Meteorologii au prelungit avertizarea meteo de vreme severa. Incepand de astazi, de la ora 13, și pana luni dimineața, la ora 10, se vor inregistra ploi moderate cantitativ, instabilitate atmosferica, intensificari ale vantului și racire accentuata a vremii. Potrivit meteorologilor, vor fi perioade…