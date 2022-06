Stiri pe aceeasi tema

- administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de averse torențiale și intensificari ale vantului. Este vizata o parte din județul Timiș, mai exact localitațile Sannicolau Mare, Jimbolia, Variaș, Sacalaz, Ciacova, Dudeștii Vechi, Lenauheim, Peciu Nou, Carpiniș, Sanandrei,…

- ANM a anunțat cod portocaliu de vreme severa imediata in județul Hunedoara, respectiv cod galben de inundații in județele Arad și Bihor. Fenomene meteorologice asteptate in județul Hunedoara intre orele 16.30 și 17.30 cuprind: grindina de dimensiuni medii și posibil mari, averse torențiale ce vor acumula…

- ADID Timiș si RETIM organizeaza in perioada 2 – 31 mai 2022 o noua campanie de colectare gratuita a deșeurilor voluminoase din Zona 1 rural a judetului Timis. Sunt cuprinse localitațile Bucovaț, Parța, Variaș, Sanandrei, Sacalaz, Șandra, Iecea Mare, Mașloc, Pișchia, Fibiș, Carpiniș, Cenei, Checea, Foeni,…

