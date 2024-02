Două localități din Timiș, afectate de un focar de pestă porcină africană din județul Arad Un focar de pesta porcina africana descoperit vineri in județul Arad, la Nadlac, a impus luarea de masuri și in județul Timiș. Doua localitați aflate la granița cu județul vecin, dar și trei ferme de ingrașare a porcilor din zona amintita, au fost incluse in zona de supraveghere sanitara. Afectate sunt localitațile Igriș și Saravale, ... The post Doua localitați din Timiș, afectate de un focar de pesta porcina africana din județul Arad appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

