Cod Portocaliu de fenomene meteo imediate ANM a emis o avertizare de vreme rea, astazi, 2 iulie 2023, pana in jurul orei 14:00, in care se vor semnala averse torențiale, intensificari ale vantului, izolat grindina, fiind vizate urmatoarele localitați: Lunca Cernii de Jos, Cerbal, Bunila. „Se vor semnala averse torențiale care vor acumula local peste 35…40 l/mp, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului, izolat grindina”, potrivit meteorologilor de la ANM Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

