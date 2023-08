Stiri pe aceeasi tema

- Misty traiește o perioada unica in viața, dupa ce fiica ei a inceput sa creasca. Iubita lui Keo se confrunta și cu o mulțime de frici, care vin in același timp cu schimbarile prin care trece. Aceasta a vorbit despre perioada delicata prin care trece acum, la Antena Stars.

- Sa-ți vezi tatal care dispare incet, incet din cauza unei boli necruțatoare este o drama. Este ceea ce descrie Tallulah Willis, fiica lui Bruce Willis și Demi Moore, in ediția din 31 mai a revistei Vogue US, transmite HuffPost. Tallulah Willis vorbește despre starea de sanatate a tatalui sau, celebrul…

- Anamaria Prodan și fiica ei cea mica, Sarah Dumitrescu, au avut o apariție de senzație la o petrecere mondena. Impresara a facut furori cu rochia ei neagra, care a obligat-o sa renunțe la lenjeria intima.

- Noi detalii apar in cazul celor doua femei, mama și fiica, gasite moarte, ieri dimineața, in apartamentul in care locuiau impreuna. Mama in varsta de 69 de ani era un fost medic diabetolog, Tatiana Gheneș. Fiica ei avea 46 de ani, relateaza Pro TV. Din primele informații, se iau in calcul ipotezele…

- Raluca Ogica este o persoana foarte discreta atunci cand vine vorba de familia sa. Aceasta se iubește de mai bine de 12 ani cu Adrian Ropotan, fosta vedeta a lui Dinamo, alaturi de care are un copil de aproximativ patru ani. Iata cum a fost surprinsa recent aceasta, impreuna cu soțul ei, de catre fotoreporterii…

- Fiica matinalului de la Neatza cu Razvan și Dani i-a fost alaturi iubitului ei la festivitatea de absolvire și au marcat momentul prin cateva imagini care ii surprinde in ipostaze romantice. Iata care au fost gesturile tandre dintre cei doi, surprinse pe camera!

- La sfarșitul saptamanii trecute, vineri seara, ploaia de vara a reprezentat un prilej bun pentru Maria și Antonio de a da o noua șansa iubirii. Toate tachinarile dintre ei au culminat cu un sarut in ploaie. Roberto, un alt concurent din casa Mireasa a fost un comentator entuziasmat de sarutul celor…

- Ultimele cuvinte ale botoșaneanului care a cucerit New Yorkul: Nu uita niciodata de unde vii Fiica milionarului botoșanean Nelu Balan, care a fondat unul dintre cele mai cunoscute restaurante de lux din New York și care era frecventat de cei mai bogați și celebri oameni ai lumii, milionar care a murit…