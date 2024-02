Stiri pe aceeasi tema

- Este alerta in Anglia! Un roman este cautat de poliție, dupa ce s-a descoperit ca ar avea legatura cu niște acuzații grave. Catalin a disparut fara urma, iar acum oamenii legii au cerut ajutorul cetațenilor pentru a-l gasi. Iata in ce dosar este implicat.

- Polițiștii din Balți intreprind acțiuni de localizare a unui barbat de 36 de ani din municipiul Balți, care la data de 16 ianuarie a plecat de la domiciliu și pana la moment nu se cunoaște locul aflarii sale.

- Protestele iau amploare. Daca intrarile in București și multe drumuri naționale sunt blocate de transportatori și fermieri, in București și oamenii care nu lucreaza in domeniu au ieșit in strada.Palatul Parlamentului e inconjurat de mașini care claxoneaza Nu se mai poate trai in țara asta,…

- O familie a ramas fara un cazan plin de palinca ziua in amiaza mare. Mai mulți indivizi au intrat cu mașina in gospodarie, i-au inchis in casa și au plecat cu un cazan plin cu palinca. Au incercat sa-l ia și pe-al doilea, dar nu au putut. Poliția ii cauta acum pe faptași, scrie PresaSM. Furtul a avut…

- Este alerta in Romania. O adolescenta a fost data disparuta! Alesia Popa are 13 ani și a plecat de acasa in urma cu o noapte, iar de atunci nimeni nu a mai gasit-o. Polițiștii au facut apel și cer ajutorul cetațenilor pentru a o gasi. Cine o vede, este rugat sa sune la 112.

- Oamenii legii din stinga Nistrului solicita ajutorul cetațenilor pentru identificarea unei femei in virsta de 56 de ani, locuitoare a orașului Tiraspol. Potrivit presei din stinga Nistrului, femeia, pe nume Margarita Culeșova, a plecat de acasa la data de 6 decembrie curent intr-o direcție necunoscuta…

- Poliția din Criuleni solicita ajutorul cetațenilor pentru stabilirea locului aflarii unui barbat de 67 de ani, locuitor al satului Dubasarii Vechi, care, la 8 decembrie, in jurul orei 11:00, a parasit Spitalul Raional Criuleni si s-a deplasat intr-o direcție necunoscuta.

- Dupa mai multe zile de cautari cu implicarea tuturor forțelor, Poliția solicita suportul cetațenilor in vederea depistarii unui minor care a plecat de la o instituție de invațamant intr-o direcție necunoscuta și pana la moment nu se cunoaște locul aflarii sale.